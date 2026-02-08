Trabzonspor'a Taşlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'a Taşlı Saldırı

Trabzonspor\'a Taşlı Saldırı
08.02.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor maçı öncesi Trabzonspor otobüsüne saldıran 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ifadesi sonrası salıverilirken, diğer 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Samsunspor, Güvenlik, Futbol, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Taşlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:23:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'a Taşlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.