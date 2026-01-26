Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Ayrıca antrenman öncesi Cihan Çanak'ın doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON