Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sevinci
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sevinci

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sevinci

7 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sevinci, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.


Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Sosa antrenmanda yer almadı. Mikel ile Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.


Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir, Göztepe ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ise bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalarda yer aldı.


Yarını antrenman yapmadan geçirecek olan bordo-mavililer, Alanyaspor maçı için kampa girecek.

Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:40 
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