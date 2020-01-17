Trabzonspor'da, Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da, Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da, Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor'da, Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj ile yolları ayırdı. Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile devre arası kampına götürülmeyen, transfer görüşmesi için izin verilmesi nedeniyle de bir süredir takımla antrenmanlarda yer almayan oyuncuyla yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğine yer verilirken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan İskoçya Ligi takımlarından Hearts ile de temas halinde olduğu kaydedilen Avdijaj, Trabzonspor forması ile çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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