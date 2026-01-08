Trabzonspor\'da Chibuike Nwaiwu İlk Antrenmanında

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlarken, bordo-mavililerin yeni transferi Chibuike Nwaiwu ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Avusturya'nın Wolfsberger AC kulübünden transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic'in doğum günü kutlandı. - TRABZON