Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

49 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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