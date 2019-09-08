Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.
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