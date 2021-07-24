Trabzonspor'da gündem olacak iddia! Hatırlı kişiler araya girdi, İsmail Köybaşı transferi gerçekleşti
24.07.2021 17:57
Bordo-Mavililer'in yaptığı 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı transferiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Hatırlı kişilerin, geçen sezon Rize'de oynayan İsmail'in transferi için ön ayak olarak futbolcuyu Trabzonspor'a getirdiği öne sürüldü. Yönetim de rica üzerine bu transferi bitirdi. Ancak İsmail'in transferine rağmen Trabzonspor bir sol bek daha transfer edecek gibi görünüyor.
Karadeneniz ekibinin İsmail Köybaşı transferi tartışma konusu oldu. İsmail için camiada bir dedikodu dolaştığı aktarıldı. İsmail'in Abdullah Avcı'nın listesinde olduğu ancak öncelikli oyuncular arasında bulunmadığı ifade edildi.
HATIRLI KİŞİLERİN RİCASI
Hatırlı iş adamlarının araya girerek İsmail'in Trabzonspor'a transferinde ön ayak olduğu iddia edildi. Rica üzerine de bu transfer bitirildi. Buna rağmen Trabzonspor'da bir sol bek transferi daha yapılacağı konuşuluyor.
6 MİLYON TL
İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sol bek 5 milyon TL garanti ücret ve sezon başına 1 milyon TL imza parası alacak. Opsiyon devreye girerse maaşı 5.5 milyon TL'ye çıkacak.
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