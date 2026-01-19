Trabzonspor'dan Şiddete Sert Tepki

Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadıkları maçın ardından kulüp başkanları Ertuğrul Doğan'ın aracına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı açıklamada, futbolun her şeyden önce centilmenlik, saygı ve ortak bir spor kültürünün ifadesi olduğunu belirtti.

Kazanmak kadar kaybetmenin, sevinç kadar sükunetin de bu oyunun doğasında bulunduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ören, "Ancak hangi sonuç ortaya çıkarsa çıksın, futbolun asla kabul edemeyeceği tek şey şiddettir. Kocaelispor deplasmanı sonrasında, bir grup tarafından yönetim kurulu başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı açık ve net bir biçimde kınıyoruz." ifalerini kullandı.

Bu tür davranışların spor ahlakı ve futbolun birleştirici ruhuyla bağdaşmadığını anlatan Ören, şunları kaydetti:

"Şiddet ve provokasyon tribünlerin coşkusunu değil, sporun özünü ve toplumun vicdanını yaralamaktadır. Unutulmamalıdır ki futbol, rekabetin yanı sıra hoşgörüyü ve sağduyuyu da içinde barındırır. Provokasyonla beslenen şiddet yalnızca kulüplere değil, spora gönül veren milyonların ortak değerlerine de zarar vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' Bizler de aynı anlayışla, taraftarın centilmenini, ahlaklısını ve sevgisini isteriz. Şiddeti değil, sevgiyi savunuruz."

Mahmut Ören, spor kamuoyunu, kulüpleri ve taraftarları sağduyuya davet ettiklerini, sporda kalıcı olan şeyin sevgi ve barış olduğunu vurguladı.