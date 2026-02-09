Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftara Giriş Yok - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftara Giriş Yok

09.02.2026 19:42
Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk taraftar alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

