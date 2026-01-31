Trabzonspor Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında sahasında oynayacağı Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON