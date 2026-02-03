Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 ile Geçti

03.02.2026 22:44
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fethiyespor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk. 70 Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir

Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasavar, Cihan Kazan (Dk. 88 Serdarcan Eralp), Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Ramazan Çevik, Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Enes Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)

Goller: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Akgün (Fethiyespor) Dk. 85 Oulai (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Fethiyespor galibiyetiyle puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

17. dakikada Bouchouari'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Augusto'nun sağ çapraz pozisyonda kaleci Arda Akbulut ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandana auta çıktı.

27. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, top direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

56. dakikada Ramazan Çevik'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topa sahip oldu.

63. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisi üzerinde Melih Okutan, topu altıpası içinde Muhammet Raşit Yöndem'e aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokali, Melih Okutan'ın ofsaytta topla buluşması nedeniyle gol kararını iptal etti.

69. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışı sol çaprazında Muçi'nin şutunda, top kaleci Arda Akbulut'un sağından filelere gitti: 1-0

77. dakikada Pina'nın sağ kanattan yerden ortasında arka dire önünde altıpas içinde Onuachu tamamlayarak topu filelere gönderdi: 2-0

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Muçi'nin pasında ceza alanı içi sol çaprazında Nwakaeme'nin şutunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-0

90+5. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fethiyespor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fethiyespor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika

