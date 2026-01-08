Trabzonspor, İstanbulspor\'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Öte yandan antrenman öncesi kaptan Stefan Savic'in de doğum günü kutlandı.
