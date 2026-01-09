Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
