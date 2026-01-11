Trabzonspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, taktik çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.