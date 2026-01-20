Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, rondo, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Antrenmanda, yeni transfer Norveçli futbolcu Mathias Lovik de yer aldı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
