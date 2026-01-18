Trabzonspor Kocaelispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Trabzonspor Kocaelispor'u 2-1 Yendi

Trabzonspor Kocaelispor\'u 2-1 Yendi
18.01.2026 19:19
Süper Lig'de Trabzonspor, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Jovanovic (Dk. 45 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara, Linetty (Dk. 90+4 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Churlinov (Dk. 45 Show), Petkovic

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak), Oulai (Dk. 86 Nwakaeme), Folcarelli, Zubkov, Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari), Augusto

Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto, Dk. 90+1 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Eskihellaç, Dk. 77 Muçi (Trabzonspor), Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

