Trabzonspor Kritik Galibiyetle İkinci Sıraya Yükseldi

SÜPER Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen Trabzonspor kritik bir galibiyete imza atıp 34 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükseldi. İki takımın teknik adam maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kritik bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Çok zor bir deplasman maçı oynadıklarını belirten Fatih Tekke, "En zor deplasmandan çıktık, çok eksiğimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi. Rakip baskı yapamayacak şekilde konumlandık. Önde baskılı değildik ama öne geçecek üstünlüğümüz vardı. Bir pozisyonda geçiş verdik ama oyun kontrolü bizdeydi. Bu çok iyiydi. Yeni oynayanların performansı ve coşkuları çok iyiydi. İkinci yarıda basit hatalar yaptık. bu hatalar oynamayı bırakmamıza neden oldu. Baskı yedik, kenarlardan ortalarda ve seken toplarda baskı yedik. Sonuçta kırmızı kart gördük, kırmızı kart bu tartışılabilir. Genel hatlarıyla burada karşılaşacağımız duygu durumuna çok ciddi cevap verdik. Dolayısıyla çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularımın yüreğine sağlık" dedi.

'KORKULAN BİR TAKIM OLDUK'

Göztepe'nin sertliğe karşılık verdiklerini belirten Fatih Tekke, "Rakibimize verdiğimiz cevap çok değerliydi. Takımımızın genel potansiyeli belli. Burada Ozan maçın iyilerindendi. Teknik ekibi rahatsız edici hiçbir tavrı olmayan oyuncularımız var. Bu oyunculara 15 dakikalık değerlendirme yapamayız. Mükemmel değiliz biz ama bugün tüm oyuncular duyguyu yaşadı. Taraftarımızla aynı heyecanı yaşıyoruz. Oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Sorgulanan bir takımdan korkulan bir takım haline geldik. Çocukların mücadelesi alkışı hak ediyor. Yarın puan kaybedebiliriz ama desteğe ihtiyacımız var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Maçlar çok zor geçiyor. Ben oyuncularımı alkışlıyorum" yorumunu yaptı.

'AHLAKTAN UZAKLAŞAMAYIZ'

Göztepe deplasmanlarında hep çok iyi karşılandıklarını belirten Tekke, "Önce iyi insan olmalıyız. Her teknik adam işini iyi yapmaya çalışıyor ama saygı yok. Oyuncularımız çalışmama şansı yok. O da çalışıyor ama oyuncuya saygı yok. Kulüp başkanlarına da saygı yok. Oyun üzerinden hayatı tanımlamamak lazım. Ülkemizin problemi futbol aklı değil, iyi insan iyi olmayan insan problemi. Toplumun kendisini düzeltmesi lazım. Bir şeyin yasal olması onun ahlaklı olduğu anlamına gelmiyor. Ahlaktan uzaklaşırsak hiçbir şeyin çözümü olmaz" cümlelerini kullandı.

STANIMIR STOILOV: POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Gerçekten zor bir maçtı. İlk yarı daha taktiksel oynadık rakibe fırsat vermedik. İlk yarının sonlarında 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı gol var. İkinci yarıda da yapılan hatalarda rakibin cezalandırma potansiyeli vardı ve böyle oydu. Oyunda 2-0'dan sonra gol bulmaya çalıştık, gol de bulduk. Ardından net fırsatlardan yararlanamadık. Sonuçlandırmadaki sıkıntılarımız devam ediyor. Trabzon'a karşı bulduğunuz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Taraftarın muhteşem desteği ile sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük" ifadelerini kullandı.

'HÜCUMA MİNİMUM 3 OYUNCU ALMALIYIZ'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Stanimir Sloilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aslında yazdan itibaren hücumdaki sıkıntının farkındayız. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamamız gerekiyor, yüksek puanı toplamalıyız. Biz hücum bölgesine minimim 3 oyuncu eklememiz gerekiyor. Bunların yaratıcı oyuncular olması gerekiyor. Burada fark yaratacak oyuncular bulmalıyız. Sonuçlandırmadaki sıkıntının farkındayız."