- Trabzonspor, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen:

"Sen, taşlı ve engebeli bu zor yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın"

TRABZON - Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, MHK Başkanı Zekariya Alp'i istifaya davet ederek, "Çıktığımız yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen, taşlı ve engebeli bu zor yolda bizim için ufak bir çakıl taşı bile değilsin" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan binasında Trabzonspor İstişare Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Arşiv ve Müze Kurulu adına ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Sürmen, Süper Lig 2019-2020 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil, bir dürüstlük timsali olarak da geçen rahmetli Cemil Usta'nın isminin verilmiş olmasına rağmen gerek TFF'nin gerekse de MHK'nin bir takım kararlarının sezona damga vurduğunu belirterek, "Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik ve bir beceri yarışı olduğunu bilinmesi gerekirken, tamamen bireysel ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbol ve acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin, yaptıklarının yanına kar kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez. Bazı pozisyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi bazen VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydalanılmaması, bazense gidilip de tüm gözlerin gördüğünü görmemekte ısrar edilmesi ne kabul edilebilir, ne de hoş görülebilir. VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün, veyahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig'de yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

"Tarafsız olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu artık sır değildir"

"Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopmasıyla birlikte, bazı hakem ve basın mensupları üzerinden ölülerin diriltilmeye çalışılmasına kimse cesaret etmemelidir" diyen Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da artık sır değildir. Bu durumda; hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi, bu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmalarının beklenemeyeceği aşikardır."

"TFF, Alp'in açıklamalarına imza atıp taraf olmuştur"

Türkiye Futbol Federasyonu'nu da eleştiren Sürmen, "Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçekleri anlatmasından Zekeriya Alp'in neden rahatsız olduğunu açıklamanın kendisinden de anlayamadığımız gibi, bunu neden TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapıldığını da anlayamadığımızı vurgulamak isteriz. Buradan anlaşılmaktadır ki; TFF de Alp'in açıklamasına imza atıp, taraf olmuştur" diye konuştu.

"Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu da göstermektedir"

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yasal yollara başvuracağı yönündeki sözlerine de dikkat çeken Ali Sürmen, şunları söyledi:

"Zekeriya Alp'e soruyoruz; bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz? Daha da önemlisi hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz. Zekeriya Alp; mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir. Bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu da göstermektedir."

"İstifa et"

Sürmen, Zekeriya Alp'in istifa etmesini söyleyerek, "Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz, şampiyonluğa giderken her defansında gizli mahfelerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet olma, istifa et. Çünkü biz bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen, taşlı ve engebeli bu zor yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler ise camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfelerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileriyle istifasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.