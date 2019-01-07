Trabzonspor, Onur Kıvrak ile Sözleşme Fesih Konusunda Anlaşma Sağladı
53 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.
Trabzonspor
Kulübü, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Recep Kıvrak
ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.
Bordo mavili yönetim, bir süredir yürürülen görüşmeler neticesinde Onur Recep Kıvrak
ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre Onur Recep
Kıvrak'a 3 milyon Euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin Euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Onur'un devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz Transferiyle İlgili Çarpıcı Yorum
Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
E.yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e Duygusal Veda
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti