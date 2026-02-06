Trabzonspor - Samsunspor Rekabetinde 56. Randevu

TRABZONSPOR ile Samsunspor Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın yapacakları maçla 56'ncı kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Samsunspor'un konuğu olacak. İki takımın Süper Lig'de bugüne oynadıkları 55 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor'un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç da berabere sonuçlandı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 5'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 maçta karşı karşıya geldi. İki takımın 2'nci ligde oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de 55 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 55 maçta Trabzonspor rakip filelere 101 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldikleri maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.