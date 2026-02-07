Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi

07.02.2026 22:23
Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan Karadeniz derbisini 3-0'lık skorla bordo-mavililer kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 23. ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90 artı 1. dakikada penaltıdan Ernest Muçi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 45 puana yükselirken, Samsunspor 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: ANKA

