Trabzonspor Taraftarından Destek

Trabzonspor taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor deplasmanında bordo-mavilileri yalnız bırakmadı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor'a konuk oluyor. Bordo-mavililerde taraftarlar, bu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı. - KOCAELİ
