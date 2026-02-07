Trabzonspor Transfer Döneminde Revizyon Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor Transfer Döneminde Revizyon Yaptı

Trabzonspor Transfer Döneminde Revizyon Yaptı
07.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 2025-26 sezonu ara transfer döneminde 3 oyuncu alıp, 8 futbolcuyla yollarını ayırdı.

TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu ara transfer döneminde yaptığı takviyeler ve ayrılıklarla ikinci yarı öncesi yol haritasını belirledi. Bordo mavililer, bu süreçte 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 8 futbolcuyla da bonservisli ve kiralık olarak yollarını ayırdı.

Süper Lig'in ara transfer döneminde kadrosunda önemli bir revizyona giden Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona eren süreçte 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 8 futbolcuyla da bonservisli ve kiralık olarak yollarını ayırdı. Bordo mavililerde transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, takımın ikinci yarı planlaması da büyük ölçüde şekillendi. Ara transfer döneminde Trabzonspor, savunma ve hücum hattına yönelik takviyeler yaptı. Bordo mavililer, savunma hattına Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i dahil ederken, hücum hattını ise Umut Nayır transferiyle güçlendirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılan bu hamlelerle, sezonun ikinci yarısı öncesinde daha alternatifli bir kadro oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

8 OYUNCU AYRILDI

Ara transfer döneminde Trabzonspor'da 8 futbolcu kadrodan ayrıldı. Bordo mavililer, Danylo Sikan'ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika temsilcisi Anderlecht'e transferi konusunda anlaşma sağladı. Sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ise ara transfer döneminde Gaziantep FK'ya kiralık olarak transfer oldu.

Genç oyuncularla ilgili de kiralama yönünde karar alan Trabzonspor, Cihan Çanak'ı Gençlerbirliği'ne sezon başında Antalyaspor'a kiralık olarak giden Poyraz Yıldırım'ı bu kez Sakaryaspor'a kiraladı. Bordo-mavili takımda ilk yarıda forma giyen Arif Boşluk zorunlu satın alma opsiyonu ile Konyaspor'a, bir diğer genç oyuncu Serdar Saatçı ise satın alma opsiyonu ile sezonun ikinci yarısında Al Nasr'da kiralık olarak forma giyecek.

Ara transfer döneminin son günlerinde Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya da sezonun kalan bölümü için Konyaspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a kesin transfer olduğunu, Kazeem Olaigbe'nin ise zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Konyaspor'a kiralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Transfer Döneminde Revizyon Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:25:04. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Transfer Döneminde Revizyon Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.