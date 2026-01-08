Trabzonspor\'un 8. Nijeryalı Oyuncusu: Chibuike Nwaiwu

TRABZONSPOR'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili ekibin 8'inci Nijeryalı oyuncusu oldu.

Trabzonspor'un yeni stoper transferi Chibuike Nwaiwu, kulüp tarihindeki 8'inci Nijeryalı futbolcusu oldu. Bordo-mavili ekip, bugüne kadar farklı dönemlerde 7 Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda bulundururken, genç savunmacının gelişiyle bu sayı 8'e yükseldi. Nijeryalı oyuncuların Trabzonspor'daki dönemleri ve mevkileri şöyle:

Victor Shaka, 2 Şubat 1998'de FC Seoul'den transfer edildi. 1998 sezonunda santrfor mevkisinde oynayan oyuncu bordo mavili takımda süre bulamadı. Shaka, 6 Mart 1998'de Trabzonspor'dan ayrıldı.

Augustine James, 1 Temmuz 2001'de Nijerya ekibi Plateau United FC'den Trabzonspor'a katıldı. 2001-2002 sezonunda forvette görev yapan James, 30 Ocak 2002'de kulüpten ayrıldı. Augustine, bordo mavili takımda sadece 3 maçta forma giyinirken 80 dakika süre alabildi.

Isaac Promise, 24 Temmuz 2008'de Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer oldu. 2008-2009 sezonunda santrfor olarak forma giyen Promise, 14 Temmuz 2009'da Trabzonspor'dan ayrıldı.

Ogenyi Onazi, 4 Ağustos 2016'da Lazio'dan transfer edildi. 2016-2020 yılları arasında bordo-mavili formayı giyen Onazi, defansif orta saha mevkisinde görev yaptı ve 17 Ocak 2020'de ayrıldı.

Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takıma ilk olarak 20 Ağustos 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan transfer olmuştu. Daha sonra 25 Ağustos 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya giden Nijeryalı oyuncu burada iki sezon geçirdi. Nwakaeme, 1 Temmuz 2024'te Trabzonspor'a yeniden imza attı ve 2024-2026 sezonları için kadroda yer almaya başladı. Nwakaeme sol kanat ve zaman zaman forvet arkasında görev yapıyor.

John Obi Mikel, 1 Temmuz 2019'da Middlesbrough'dan Trabzonspor'a katıldı. 2019-2020 sezonunda merkez orta sahada oynayan Mikel, 17 Mart 2020'de kulüpten ayrıldı.

Paul Onuachu, 11 Eylül 2023'te Southampton'dan Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı ve 2023-24 sezonunu bordo-mavili formayla geçirdi. Kiralık dönem sonrası İngiliz kulübüne dönen Onuachu, daha sonra 1 Temmuz 2025'te Trabzonspor'a kesin transfer olarak imza attı.

Chibuike Nwaiwu ise 2025-2026 ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'den savunma hattına takviye olarak kadroya katıldı. Dün akşam Trabzon'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, stoper mevkiinde görev yapacak.