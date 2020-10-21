Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır: "Çıkışımızı başlatmak istiyoruz"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçında gerçek oyunlarını, performanslarını göstermeye çalışacaklarını, galip gelerek de çıkışlarını başlatmak istediklerini söyledi.

Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Milli kaleci, yeni kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, "Çok oyuncumuz takımdan ayrıldı. Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız biraz kısa sürdü. Bu da bizi etkiledi, takımın adaptasyonu, uyumu zor işler. Özellikle çok oyuncu kaybettikten sonra zor işler. Ama kaliteli, karakterli oyuncular alındı. Hepsi ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun daha başındayız. Daha çok çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu." dedi.

Şu anda lig sonu için konuşmanın erken olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Ekim ayından mayısı konuşmak doğru olmaz. Mayısa çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Takım, hoca, yönetime güveniyorum. İyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu süreç sancılı geçiyor ama takım olarak birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır, milli takımda forma şansı bulamamasına ilişkin ise "Tabii ki milli takımın kalesini korumak amacım. Milli takım gibi büyük bir mutluluğa, onura ulaşmak önemli. Orada oynamak, oynamamak çok önemli değil. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocam veriyor. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Orada olmak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

Geçen sezon takım halinde çok iyi performans sergilediklerine dikkati çeken Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

"Çok iyi performans sergileyen oyuncular vardı. Her maça 1-0 önde başlıyor düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandeminin başlamasından sonra ilk maçta Göztepe'yi yendik. Pandemi arası uzundu. Kendimizi iyi hazırlayamadık, ona fırsat bulamadık. Bu dönemde bizi etkileyen en önemli şey, maçların taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in çok büyük kitlesi yok. Onlara katkısı olduğunu düşünüyorum. Başaktör bence buydu."

Uğurcan Çakır, takım kaptanı olarak oyuncuların adaptasyonu için kendisinin de elinden geleni yaptığını kaydederek, "Oyuncuların kalitelerine güveniyorum. Onlar da güveniyorlar ki Trabzonspor gibi camiada bulunuyorlar. Uyumu atlatırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan önce herkes zaten her maça galibiyet için çıkıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe maçı

Fenerbehçe karşılaşmalarının camia için çok önemli maçlar olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu tür maçlar, zor maçlar. Biz gerçek oyunu, performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da bu atmosferi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, taraftarsız maçlara alışamadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Milli takımın Rusya'da oynadığı maç seyirciliydi. Taraftarı gerçekten özlemiştik. O gürültü bile sizi motive ediyor. Konsantrasyonu sağlamaya çalışıyorsunuz. Taraftarlarımız bizim için itici güç. Hele ki yerli oyuncular açısından güç. Taraftarı çok özledim ve hala alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah pandemi süreci geçer, taraftarlarımız bizimle olur. Trabzonspor gibi taraftarıyla bilinen camiada çok zor bu durum, alışamadık."

"Newton, iyi biri"

Uğurcan Çakır, takımdan ayrılması gündeme gelen teknik direktör Eddie Newton'un iyi biri olduğunu belirterek, "Taktiği, teknik bilgisi olduğunu düşünüyor, inanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor, konuşuyoruz. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bu durum, başkan, yönetimin bileceği iş. Biz saha içine odaklanıyoruz. Bunu tersine nasıl çeviririz, ona bakacağız. Yeni takım, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken, önümüzde çok maç var. En kısa sürede toparlayıp Trabzonspor'u özlediği günlerine döndüreceğiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada." diye konuştu.

Uğurcan, Avrupa'da futbol oynamanın bu sezon en önemli düşüncesi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'un da bir beklentisi var, mali olarak. Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Ben de o süreci başkana bıraktım. Tabii ister istemez kafanız karışıyor. Zaten her zaman bu takımda oynamak istiyorum. Bu şartları bana Trabzonspor sağladı. Bir gün Avrupa'da takımımı, ülkemi temsil etmek isterim. Benim için birinci plan değil. Doğru zamanda doğru kulübe gideceğime inanıyorum. Onun için de çalışıyorum. İnşallah böyle gerçekleşir."