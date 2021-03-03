Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda bulunmuyor.

Burun kemiğinde kırık olan Vitor Hugo ise kafileye dahil edildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun maskeyle görev alabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Yunus Mallı, Djaniny Semedo, Benik Afobe."

Trabzonspor, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gidecek.