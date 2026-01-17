Trabzonspor'un Kocaelispor Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Trabzonspor'un Kocaelispor Maç Kadrosu Açıklandı

17.01.2026 15:34
Trabzonspor, Kocaelispor'a karşı sahaya çıkacak kamp kadrosunu açıkladı. Sakat oyuncular yok.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.

Kaynak: AA

15:51
