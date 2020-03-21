Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler - Son Dakika

Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

6 saat önce

Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendilerESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçtan inen yaklaşık 15 kişilik bir grup, araçlardan açtıkları yüksek müzik eşliğinde yol üzerinde eğlenirken, onları bekleyen onlarca araç sürücüsü araç kornalarıyla tepki gösterdi.

Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçtan inen yaklaşık 15 kişilik bir grup, araçlardan açtıkları yüksek müzik eşliğinde yol üzerinde eğlenirken, onları bekleyen onlarca araç sürücüsü araç kornalarıyla tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'na dün gece kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobilden inen yaklaşık 15 kişilik bir grup yol üzerine yüksek müzik eşliğinde eğlendi. Bu sırada yolda bekleyen araç sürücüleri ise kornalarıyla gruba tepki gösterdi. Yeşil ışık yanmasına eğlenmelerine devam eden grup bir süre sonra araçlarına binerek bulvardan ayrıldı. Asker uğurlama konvoyu olduğu sanılan grubun görüntüleri sosyal medyada yer alırken, kullanıcılar yol kesip eğlenen gruba tepki gösterdi.

Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:22 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]