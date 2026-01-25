Trafik Çalışmaları ve Kesintiler Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması kapsamında Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova Viyadüğü çelik derzlerinin yenilenmesi çalışmaları sebebiyle 8 Şubat'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak, trafik akışı sağ şeritten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde, 11 Mart'a kadar, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam edecek.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü sağlanıyor.