Son Dakika Haberleri: Trafik cezası uygulanan üniversiteliler, polisle fotoğraf çektirdi
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Trafik cezası uygulanan üniversiteliler, polisle fotoğraf çektirdi

1 saat önce

AKSARAY'da, yaya geçidini kullanmayan 3 üniversiteli, kendilerine 108'er liralık para cezası kesen trafik polisiyle makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

Trafik cezası uygulanan üniversiteliler, polisle fotoğraf çektirdi, System.String[]

AKSARAY'da, yaya geçidini kullanmayan 3 üniversiteli, kendilerine 108'er liralık para cezası kesen trafik polisiyle makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, yaya geçidini kullanmayarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 üniversite öğrencisine, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ceza uygulandı. Üniversitelilere, 108'er lira olmak üzere toplam 324 liralık para cezası kesildi. Öğrenciler, daha sonra kendilerine ceza uygulayan polisle ellerindeki makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
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