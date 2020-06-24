Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova'dan Konak istikametine giden 35 GC 8978 plakalı hafif ticari araç, Köprü Tramvay Durağı önünde, 35 AHP 364 plakalı bir panelvana ve H.A. yönetimindeki 39 AAV 925 plakalı motosiklete çarptı.
Hafif ticari araç, tramvay durağının korkuluğuna vurarak durdu.
Kazanın ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza nedeniyle Üçkuyular- Halkapınar tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı.