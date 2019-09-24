Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 8 yaralı

48 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesi istikametine giden Hasan Cirit yönetimindeki 59 TR 564 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu-Karabük il sınırı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Döndü, Aynur, Songül, Kamil, Nisanur, Yunus Emre ve Melisa Cirit ile Dilek Gökçe yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ineğe çarptığını söylemesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde ineği aradı.

Olay yeri ve çevresinde ineği bulamayan ekipler, yakındaki bir çobanın bilgisine başvurdu.

Trafik kazası: 8 yaralı

Eskipazar, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı Koalisyon güçleri Yemen'de hava saldırısı düzenledi, 7'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]