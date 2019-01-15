Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Yenice-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yenice-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yenice'den Karabük istikametine giden G.T idaresinde 06 AG 4602 plakalı özel araç yolun kaygan ve virajlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen D.A. idaresindeki 14 KM 210 plakalı şahin marka ve yine aynı istikametten gelen T.K. yönetimindeki 78 DC 673 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan yedi kişiden üçü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne, dört kişi de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan Yenice-Karabük karayolu araçların kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

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