Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

30.04.2022 10:08

Son dakika haber... Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, suda ve çay çevresinde dron ile geniş zoom özelliği bulunan kameralar da kullanıyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, iki gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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