Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

10.02.2026 08:33
Çeşitli yollar ve otoyollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı etkileniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde Balçova viyadüğündeki derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. OSB'den Mersin istikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına İzmir istikametinde sol ve orta şeritlerden izin veriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım Beşirli semt bağlantısından devam edecek.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

