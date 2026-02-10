Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde Balçova viyadüğündeki derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. OSB'den Mersin istikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına İzmir istikametinde sol ve orta şeritlerden izin veriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım Beşirli semt bağlantısından devam edecek.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.