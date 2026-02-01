Trafikte Ani Manevra Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

ÜMRANİYE'de hafif ticari araç sürücüsünün otoyolda ani manevralar yaparak başka bir aracın önünü kestiği ve diğer sürücüyle tartıştığı anların sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli T.D'yi (49) gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Ocak günü Şile Otoyolu Elmalıkent Ayrımları Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyit halindeki hafif ticari aracın sürücüsü trafikte ani manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda yer alan aracın plaka bilgileri tespit edildi. Plakadan kimlik bilgilerine ulaşılan sürücünün T.D.(49) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda T.D., 29 Ocak günü gözaltına alındı. Şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edildi.