Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

24.03.2026 19:14  Güncelleme: 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın bir an önce sonlandırılması çağrısı yaptı. Türkiye'yi savaşın dışında tutacaklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız, provokasyonlara gelmeyeceğiz. Tarihimizin hiçbir döneminde tuzaklara düşmedik, oyuna gelmedik. Yine gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan boyunca paylaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşamaya çalıştık. Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen, 86 milyon olarak birbirimizin derdine derman olmanın, dost kardeş, arkadaş olmanın sıcaklığını kalplerimizde hissettik. Gençlerimizden eğitimcilerimize, emniyet mensuplarından vakıf temsilcilerine, emekçilerimizden şehit yanıklarımıza kadar çok geniş bir yelpazede aynı sofrada buluştuk.

"MİLLETLE ETLE TIRNAK GİBİYİZ"

Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Külliye'de Ramazan Programımı halkımızın ilgisine mazhar oldu. 592 bin vatandaşımız bu vesile ile Külliyemizi ziyaret etti. Çocuklarımız, kendileri için hazırlanan alanda Ramazan sevincini doyasıya yaşadılar, konferanslar, konserler, söyleşiler, imzalar da dahil 8 binin üzerinde etkinliğin düzenlediği Külliye'de Ramazan programının Ankara'da çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini memnuniyetle müşahede ettik.

Milletle ve milletin değerleri ile kavgalı çevrelerin hedefi aldığı Maarifin Kalbinde Ramazan Programında benzer şekilde okullarımızda Ramazanın farklı atmosferde teneffüs edilmesine katkı sağladı. Kim ne derse desin, milletle etle tırnak gibiyiz. 86 milyon ile ezelden ebede kadar kardeşiz. Tek yürek, tek bilek olmaya devam edeceğiz. Rabbimden isteğim, bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı, bomba ve füze gürültülerinin olmadığı, Bayramların Bayram gibi yaşandığı o mutlu günlere kavuşturulmasıdır.

Katar'dan aldığımız acı haber maalesef hepimizin yüreğini dağladı. Katar'da eğitim faaliyetleri icra eden bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4'ü Katarlı 7 personel şehit oldu. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Katarlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLE, NEVRUZ'DA OLAYLAR AZALDI"

Bayramın 2'inci günü Nevruz gününe tekabül etti. Nevruz, pek çok yerde kardeş halklar tarafında bayram havasında kutlanıyor. Daha önceki yıllarda Nevruz'un ruhuna yakışmayan tatsız hadseler yaşanmakla birlikte Terörsüz Türkiye'nin etkisi ile son iki yıldır bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. İstanbul ve Diyarbakır'da olduğu gibi Nevruz'un bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiç bir provokasyona izin vermeyiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN DÖNDÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Bu günlerde stratejik değeri daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır. Bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini elinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir. Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

Yolumuz yokuş olabilir ancak ülkemizin yolu ve ufku açıktır, yarınları aydınlıktır. Terörsüz Türkiye süreci yarım asırlık kanlı oyunu bozuyorsan Terörsüz Bölge idealimiz de Kürtler, Türkler, Araplar ve Farslar arasına nifak tohumları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Bunu önce Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde gördük, son olarak İran'a yönelik kotarılmak istenen kirli planda gördük. Bu iki gelişme bile bizim 1,5 yıl önce ortaya koyduğumuz vizyonu ve stratejik değerini anlamak için kafidir.

"KARDEŞLİĞİN DİLİNİ YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kardeşliğimiz pekiştikçe, silah ve şiddetinde devri kapandıkça kazananı ülkemiz, milletimiz ve kardeş halklar olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu coğrafyada bin yıldır beraber yaşıyoruz. Hüznümüz de sevincimiz de bir oldu, bugün de kalbimiz birlikte atıyor, gözyaşlarımız birlikte akıyor. Bölgemizde kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz. Savaşların gölgesinde geçirdiğimiz Nevruz'un başta milletimiz olmak üzere bölge haklarına barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum.

Bu anlamlı günün aramızdaki muhabbet bağlarını güçlendirmesini temenni ediyorum. Kabine olarak Ramazan ve Bayram boyunca çalışmalarımıza devam ettik. halkımızla buluşma gerekse dış temaslar bağlamında yoğun geçen 2 haftayı geride bıraktık. 12 Martta BM Genel Sekreteri Külliyemizde ağırladık ve Atatürk Uluslararası Barış Ödülünü takdim ettik.

"TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE OYUNA GELMEDİK"

Tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik. Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz. Ülkemizi, bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Günden güne kabaran ekonomik fatura karşısında savaşın bir an önce sona erdirilmesi yönündeki çağrılar artmıştır.

"SAVAŞ İSRAİL'İN SAVAŞI AMA BEDELİNİ DÜNYA ÖDÜYOR"

Savaş İsrail'in savaşı ama bedelini tüm dünya ödüyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi, bölge barışı adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır.

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail'in uzlaşmaz, radikal tavrının diplomatik çözüm yollarını kundaklamasına müsaade edilmemelidir. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır. Türkiye tüm gücüyle barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Mazot 80 lira oldu içerde zaten savaş var 27 32 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Farkında değilsen bir ac TV izle. savaş var . tüm dünyada petrol tavan yaptı .. uyan istersen sabah oldu 18 12
    hr666k52wp hr666k52wp:
    mazot 180 olsun Reis varolsun 15 9
    Sait Bakaç Sait Bakaç:
    mal 2 3
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Acilen Kürecik ve İncirlik ÜSSLERİNİN KAPATILMASI FARZDIR. 46 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bencede türkiye bu olayin dışinda kalmalidir katiliyorum 44 1 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    İlk seçimde gümmm, uğraşma...(EMEKLİ) 12 15 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    o zaman İranı kınamayın İsrail ve ABD yi kınayın ... 16 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
