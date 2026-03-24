Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

24.03.2026 19:28
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Juventus'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Teun Koopmeiners'i takımına katmak istiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve Galatasaray ile oynanan maçta 2 gol atan Koopmeiners, Buruk'un transferini bitirilmesini istediği en önemli isim oldu.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

OKAN BURUK, KOOPMEINERS'İ TAKIMINA İSTİYOR

Gelecek sezon orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği isimlerin başında Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners geliyor. Okan Buruk ve yönetimin, Hollandalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği, deneyimli hocanın Koopmeiners'i yaz ayında kesin olarak takımında görmek istediği belirtildi.

TÜM SKOR KATKILARI GALATASARAY MAÇLARINDA

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Teun Koopmeiners rakip kalelere 2 gol atarken, bu goller Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha, rövanş maçında ayrıca 1 de asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    ne alaka arda güleri alın başkasını istemez 0 4 Yanıtla
    Evren Evren:
    Arda gelir mi sence Real Madrid’den? 2 0
  • mimsukru mimsukru:
    FB alsın diye adres gösteriyorlar fb de alıyor zaten nekadar iş yapmayacak futbolcu varsa gs işaret ediyor fbde alıyor hayırlı olsun fb ye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
