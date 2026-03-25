Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi - Son Dakika
25.03.2026 16:43
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesinin ardından tüm Türk futboluna yönelik birlik ve sağduyu vurgusu yaptı. Açıklamada, Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve diğer tutuklu futbolcuların aklanarak tahliye edilmesi talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Gelişmenin ardından Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, yayımladığı bildiriyle Türk futboluna damga vuracak bir çağrıda bulundu.

ULTRASLAN'DAN FAIR-PLAY MESAJI

Aylardır tutuklu bulunan genç stoper Metehan Baltacı'nın özgürlüğüne kavuşmasının ardından yapılan açıklamada, yalnızca Galatasaray camiasına değil tüm Türk futboluna yönelik birlik ve sağduyu vurgusu dikkat çekti. Taraftar grubu, Metehan Baltacı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"MERT HAKAN YANDAŞ DA AKLANSIN"

Bildirinin en dikkat çeken kısmı ise ezeli rakip Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş için yapılan çağrı oldu. Açıklamada, şike ile bilinçsiz şekilde bahis oynama eylemlerinin ayrılması gerektiği vurgulanarak, "Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcuların da aklanarak tahliye olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

"FUTBOLDA YENİ BİR SAYFA AÇILMALI"

UltrAslan, yaşanan sürecin Türk futbolu için bir milat olması gerektiğini belirterek, sporcuların bahis yasakları konusunda daha kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, manipülasyon girişimlerine karşı çok daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması çağrısı yapıldı.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:48:35.
