Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Süreçte

08.02.2026 08:38
Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları ve işaretlere uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Muğla-Denizli yolunun 0-1. (Kötekli Kavşağı) ve 11-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman-Araban yolunun 10-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

