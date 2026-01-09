Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler - Son Dakika
Yaşam

Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler

Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler
09.01.2026 09:27
İstanbul Ataşehir'de bir sürücü trafikteyken uygunsuz davranışlarda bulundu. Kaldırımda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen şahıs plakası alınıp şikayet edilirken, akan trafikte gözden kayboldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücünün uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Olay, kaldırımda bulunan vatandaşların cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerle ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR PLAKAYI ALIP ŞİKÂYET ETTİ

Görüntüleri kaydeden vatandaşların, sürücünün plakasını aldığı ve durumu yetkililere bildirerek şikâyette bulunduğu öğrenildi. Şahıs ise olayın ardından akan trafikte gözden kayboldu.

Ataşehir, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
