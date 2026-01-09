İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücünün uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Olay, kaldırımda bulunan vatandaşların cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerle ortaya çıktı.
Görüntüleri kaydeden vatandaşların, sürücünün plakasını aldığı ve durumu yetkililere bildirerek şikâyette bulunduğu öğrenildi. Şahıs ise olayın ardından akan trafikte gözden kayboldu.
Son Dakika › Yaşam › Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?