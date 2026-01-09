Trafikte Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde trafikte otomobilinden sopayla inerek arkasındaki aracın sürücüsünü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, trafikte bir sürücünün otomobilinden sopayla inip arkasındaki aracın sürücüsünü tehdit etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelinin H.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "kara ulaşım hareketini engelleme" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, H.A'nın, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan 2 kaydının olduğu öğrenildi.