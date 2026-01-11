SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir sürücü motosikleti ile trafikte tek teker üzerinde ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde D-650 kara yolunda Arifiye ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü motosikleti ile trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Trafikte Tek Tekerli Motosiklet Uçuşu
