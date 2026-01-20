Trafikte Yol Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Trafikte Yol Çalışmaları Uyarısı

Trafikte Yol Çalışmaları Uyarısı
20.01.2026 08:20
Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak yolunda devam eden yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı), Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde ve Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolu, 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

