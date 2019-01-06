Trafolar Sanat Eserine Dönüştü
1 saat önce
Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü.
Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka
Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü. 3 yılda 32 trafo uzman ekiplerce boyanarak modern görünüme kavuşturuldu, 10 farklı duvar da resimlerle süslendi.
Kentin farklı noktalarındaki görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak için 3 yıl önce 'Kent Estetiği' ekibi kuran Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını sanatla buluşturdu. Bir ressam ve iki duvar ustasından oluşan ekip, 3 yılda 32 trafoyu ve 10 farklı duvarı sanat eserine dönüştürdü. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı.
Sanat sokakta
Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
, "Ülkenin zor ve stresli gündemi arasında bir nebze de olsa tebessüm sağlamak ve sanatı sokağa taşımak için kötü görünümlü trafolarımızı sanat eserine dönüştürdük. Sanatın farklı yönlerini sokakla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın da bu eserlere sahip çıkacaklarından, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarından son derece eminim" dedi. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 3 Liraya Bile Satabilecek
MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı
Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı