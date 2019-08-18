Son Dakika Haberleri: Traktör altında kalan karı koca öldü
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Traktör altında kalan karı koca öldü

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

Traktör altında kalan karı koca öldü, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Koyulhisar, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:32 Kaynak: İHA
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