Artvin'in Ardanuç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.
Ustalar köyü muhtarı Turgay Demir idaresindeki traktör, Cevizli köyündeki yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Demir'in traktörün altında kaldığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devri: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?