Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Traktörün altında kalan Ahmet Yıldız (54) da çıkarılarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa 'nın Soma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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