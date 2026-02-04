Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
04.02.2026 15:34
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirirken eşi yaralandı.

Karaman'da devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Güldere köyü Dıgrak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özsoy'un (60) kullandığı traktör virajı alamayarak devrildi. Sürücü Özsoy, devrilen traktörün altında kalırken eşi Z.Ö (58), savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Ali Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün eşi ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Özsoy'un cenazesi eşinin tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
