Son Dakika Haberleri: Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü
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Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.

Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Emine Süngüç (35) hayatını kaybetti, sürücü babası ile kızı ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde,  Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya giden Recep Süngüç (58) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Recep ile yanındaki kızı Emine ve torunu Medine Süngüç (13) traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla  Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Süngüç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.


 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
Sekili, Nizip, Gaziantep, Güncel
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